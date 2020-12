‘국제전화 00700’, 럭키드로우 연말 이벤트 진행

[아시아경제 구채은 기자] SK텔링크가 ‘국제전화 00700’ 앱에서 응모만 하면 100% 당첨되는 행운의 럭키드로우 이벤트를 진행한다.

14일 SK텔링크에 따르면 이번 이벤트는 연말을 맞아 한 해 동안 ‘국제전화 00700’을 이용한 고객들에게 감사의 마음을 전하기 위해 마련됐다. 12월 14일(월)부터 오는 27일(일)까지 ‘국제전화 00700’ 앱을 통해 응모할 수 있다.

이벤트 응모 시 모든 고객들에게 ‘00700 3분 무료통화권’을 증정하며(자동추첨 당첨 고객은 제외), 자동추첨을 통해 1등 아이폰 12 Pro 256GB (1명), 2등 LG전자 퓨리케어 미니 공기청정기 (3명), 3등 신세계 10만원 상품권 (10명), 4등 3만원 상당 도미노피자 직화스테이크M(콜라1.25L 포함, 20명) 등 푸짐한 행운의 경품을 증정한다. 당첨자는 12월 30일(수) 앱 내 공지 및 개별 통보할 예정이다. 보다 자세한 정보는 ‘국제전화 00700’ 스마트폰 앱을 통해 확인할 수 있다.

이성철 SK텔링크 국제사업본부장은 “앞으로도 차별화된 고객 혜택과 통화품질로 국제전화 서비스 이용고객들에게 더욱 사랑받는 ‘국제전화 00700’이 되겠다”고 말했다.

한편 ‘국제전화 00700’ 스마트폰 앱은 매월 풍성한 경품이벤트는 물론 별도 인증절차 없이 00700 통화량을 간편하게 확인하거나 1:1 문의 기능을 통해 이용 관련 궁금증을 빠르게 해소할 수 있다. 설치도 간단하다. ‘국제전화 00700’ 앱 다운로드 링크를 누르면 PC버전에서는 SK텔링크 홈페이지 내 00700 앱 다운로드 안내 페이지로 이동하고, 스마트폰에서는 기종에 맞게 구글플레이스토어 마켓 또는 앱 스토어 00700 앱 다운로드 페이지로 연결되며, 기 가입고객은 앱으로 연결된다.

