코로나19 신규 확진 718명…주말 검사수 영향 1000명 아래로(상보)

[아시아경제 조슬기나 기자, 김흥순 기자] 14일 국내 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 환자 718명이 추가로 확인됐다. 전날 1030명으로 최고치를 기록한 뒤 다시 세 자릿수로 떨어졌으나 주말 진단검사 수 등을 고려할 때 확산세가 꺾인 것으로 보기에는 힘든 상황이다.

코로나19 중앙방역대책본부에 따르면 이날 0시 기준 국내 코로나19 신규 확진자는 지역발생 682명, 해외유입 36명으로 집계됐다. 누적 확진자 수는 4만3484명으로 증가했다.

국내 일일 확진자 수는 이달 1일부터 이날까지 2주간 일별로 451명→511명→540명→628명→577명→631명→615명→592명→671명→680명→689명→950명→1030명→718명 등이다.

이날 신규 확진자는 전날보다 300여명 줄었으나 진단검사 수가 2만2444건으로 직전 평일인 지난주 금요일(3만8651명)보다 1만6207건 적어 이 영향이 일부 반영된 것으로 보인다. 100명 이상 세 자릿수 신규 확진자는 지난달 8일부터 이날까지 37일째 이어지고 있다.

이날 지역발생은 서울 217명, 경기 220명, 인천 36명 등 수도권에서만 473명이 나왔다. 나머지 14개 시도에서도 모두 확진자가 발생했다.

해외유입 확진자 36명 가운데 17명은 검역과정에서 나왔고 나머지 19명은 지역에서 확인됐다. 내국인이 22명이고 외국인은 14명으로 파악됐다.

입원 치료 중인 확진자 가운데 위중증 환자는 185명으로 전날보다 6명 늘었다. 사망자는 전날보다 7명 증가한 587명으로 집계됐다. 완치 판정을 받고 격리해제된 환자는 3만2102명으로 전날보다 288명 늘었다.

