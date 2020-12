락앤락, 카카오 선물하기 전용 ‘머그 & 텀블러 세트’ 출시

[아시아경제 문혜원 기자] 락앤락은 카카오 선물하기 전용 ‘머그 & 텀블러 세트’를 출시했다고 14일 밝혔다.

구성은 메트로 머그 세트와 메트로 호프 에디션 세트, 원터치 클립 텀블러 세트 등 총 6종이다.

여기에 감사 편지나 인테리어 등에 활용할 수 있도록 새벽하늘의 이미지를 담은 감성적인 엽서를 더했다.

포장과 함께 전용 선물 박스도 제공된다.

메트로 호프와 원터치 클립 텀블러 패키지에는 각각 프리미엄 티와 드립커피 세트가 포함된다.

메트로 호프는 실내 활동이 많아지는 겨울에 유용한 텀블러다. 머그잔의 편의성과 텀블러의 기능성을 동시에 갖췄다. 텀블러에 ‘평화, 긍정’ 등 지친 일상을 위로하는 메시지를 담고 있어 응원이 필요한 가족이나 친구에게 선물하기 좋은 제품이다.

원터치 클립 텀블러는 한 손으로 개폐가 가능하고 밀폐 기능이 뛰어나 사무실, 가정 등 실내 뿐 아니라 야외에서도 유용하다. 또한 아이보리와 핑크 등 겨울에 어울리는 따뜻한 색감이 눈에 띈다.

락앤락 머그 & 텀블러 세트는 이날부터 카카오 선물하기 메인홈에서 열리는 ‘우리가 따뜻해지는 순간’ 기획전에서 만나볼 수 있다. 락앤락 카카오 브랜드관이나 선물하기 채널에서 각 세트명을 검색하면 된다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr