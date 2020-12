NH농협은행, 개인종합자산관리 서비스 NH자산+ 출시

자산과 소비 내역을 쉽게 조회하고 꼼꼼하게 관리

별도 어플 설치 없이 NH스마트뱅킹에서 간편하게 이용

[아시아경제 박선미 기자] NH농협은행은 14일 자산 조회와 소비 분석, 금융일정 캘린더, 통합예상연금 조회 서비스 등을 제공하는 비대면 개인종합자산관리 서비스 'NH자산+'를 출시한다고 밝혔다.

'NH자산+'는 전 금융기관의 자산과 부채, 부동산 등 실물자산, 연금, 현금영수증 등의 정보를 통합 조회, 관리할 수 있는 서비스다. NH스마트뱅킹 앱 내의 자산관리 컨텐츠에서 이용할 수 있다.

고객이 잊고 지나가기 쉬운 카드결제일, 예·적금, 대출 만기일 등을 캘린더 형식으로 제공하며 우수고객 제도인 하나로 고객 시뮬레이션과 그에 따른 우대 혜택 등도 안내한다.

유일봉 개인종합자산관리셀(Cell) 리더는 “이번 서비스는 고객이 쉽고 간편하게 자산과 소비 관리를 할 수 있도록 기획했으며 자산관리의 개인화, 대중화를 촉진시키고자 준비한 서비스"라며 “마이데이터 기반의 새로운 서비스를 지속적으로 개발하겠다”고 말했다.

