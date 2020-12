홈쇼핑 '메가 히트作'…단일 브랜드만 1000억원 판매

롯데홈쇼핑, 2020 히트상품 발표

[아시아경제 차민영 기자] 올해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 영향으로 집에서 편하게 입을 수 있는 니트류가 등이 인기를 얻으면서 단일 브랜드 기준 1000억원 이상 주문고를 올린 '메가 히트' 상품이 탄생했다.

롯데홈쇼핑은 14일 주문수량을 기준으로 2020년 히트상품 탑10을 집계한 결과 전체 히트상품 10개 중 8개가 패션 상품인 것으로 나타났다.

올해 히트상품 1위는 지난해에 이어 2년 연속 40년 정통 독일 패션 브랜드 ‘라우렐’이 차지했다. 배우 한고은을 모델로 내세운 고급스러운 이미지가 4050 여성에게 인기를 모으며 전년보다 약 90% 신장한 160만 2000세트가 판매됐다. 하이넥, 카라 타입의 니트 2~5종 등 이너웨어 세트 상품들이 인기를 모았다. 올해 주문금액만 1000억원을 넘겨 론칭 이후 최대 기록을 세웠다.

2위는 롯데홈쇼핑 최초 단독 패션 브랜드 ‘조르쥬 레쉬’로, 전년 대비 주문량이 약 130%가 늘어난 135만 세트를 기록했다. 지난해 수트 세트가 인기였던 반면 올해는 이지웨어가 각광받았다. 코로나19 3차 유행이 시작된 11월은 전월 보다 20% 이상 주문량이 급증했으며, 가장 인기를 모은 ‘니트 롱 원피스 3종’은 지난달 27일 방송에서 약 2만 세트가 판매됐다. 7위를 차지한 단독 브랜드 ‘다니엘 에스떼’는 ‘티블라우스’ 등이 인기를 모으며 지난해 같은 기간 보다 20% 증가한 64만2200세트가 판매됐다.

이외에도 자체 기획 브랜드들은 이너웨어를 대폭 확대하고 최상급 소재들을 새롭게 선보여 코로나 특수를 누렸다. 홈쇼핑에서 가장 성공한 자체 패션 브랜드로 평가 받는 ‘LBL(6위)’은 론칭 5년차를 맞아 이너웨어 비중을 지난해 보다 30% 확대했다. 업계 최초로 선보인 비버, 세이블 등 최상급 소재 상품들은 론칭 방송에서 28분 만에 매진을 기록했다. 재구매율 40%를 기록하며 올해 누적 주문금액만 약 700억 원, 68만5300세트가 판매됐다. 스타일리시 캐주얼 자체 브랜드 ‘아이젤(8위)’도 최신 유행 컬러와 소재로 3040 등 젊은층 공략에 성공하며 60만 3200세트가 판매됐다. .

특히 이너웨어에 특화된 패션 브랜드들이 순위권에 대거 진입했다. 올해 처음 순위권에 진입한 ‘브룬스바자(5위)’는 지난해 주문량 보다 약 170%가 신장한 총 69만1000세트를 기록했다. 이너웨어가 지난해 같은 기간 대비 약 6배 이상 신장했으며, 그 중 ‘메탈 반팔니트 블라우스’는 총 13만 세트가 판매되며 전체 주문량의 20%를 차지했다. 히트상품 브랜드의 인기상품 중에서도 가장 많은 주문량을 기록했다. 이너웨어 구매 비중이 100%인 프랑스 패션 브랜드 ‘쿠즈텡(10위)’은 이례적으로 홈쇼핑 비성수기인 7~8월에 가을 니트, 가디건이 가장 많이 판매됐다. 해당 기간 전체 매출의 30%를 차지하고, 남성 제품도 인기리에 판매되며 총 51만2200세트를 기록했다. 2017년과 2019년 히트상품 1위를 차지한 ‘아니베에프(9위)’는 가성비 높은 아이템들을 선보여 54만4500세트가 판매됐다.

일반식품 브랜드 중 지난 2012년 이후 8년 만에 순위에 진입한 ‘김나운 더 키친(4위)’은 고객들과 직접 기획하고 연구한 ‘짜글이’를 비롯해 ‘와규한판’ 등이 인기를 모았다. 코로나가 최초 시작된 3월, 2차 유행인 5월 등 특정 기간 수요가 평소보다 2배 이상 증가하는 등 지난해 주문량 대비 약 50% 신장한 72만9000세트가 판매됐다.

색조화장품 판매가 절반 이상을 차지했던 예년과 달리 올해는 기초화장품 구매 비중이 75%를 차지했다. ‘AHC(3위)’는 20만 세트가 판매된 ‘아이크림’을 비롯해 ‘톤업크림’, ’기초세트’ 등 대표적인 기초화장품 브랜드로, 전년 대비 주문량이 약 40% 늘어난 89만세트를 기록했다.

전반적으로 패션, 뷰티, 식품 카테고리에서 이너웨어, 기초화장품, 간편가정식 등 기본에 충실하거나 필수적인 상품에 수요가 집중됐다. 패션 상품은 재택근무 장기화로 트렌치코트, 재킷 등 아우터 구매가 감소하고, 니트, 티셔츠 등 이너웨어가 증가했다. 뷰티 상품은 팬데믹 시대에 마스크 착용 필수화, 기본부터 다지는 코어소비가 확산됨에 따라 색조화장품보다 기초화장품에 수요가 집중됐다. 모바일 주문 건은 전년 동기 대비 50% 증가했다.

유형주 롯데홈쇼핑 상품본부장은 “올해 히트상품은 코로나19 여파로 ‘가심비’ 보다 기본에 충실한 상품에 언택트 소비가 집중된 것으로 나타났다” 며 “빅데이터 분석을 통한 상품 기획과 편성으로 어려운 시기에 좋은 성과를 나타낸 것으로 보이며, 향후에도 급변하는 상황에 선제적으로 차별화된 상품을 선보일 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr