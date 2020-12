피츠패트릭 "32억8000만원 잭팟"…임성재 공동 14위

유러피언투어 2020시즌 최종전 DP월드투어챔피언십 최종일 1타 차 우승, 웨스트우드는 '레이스 투 두바이' 1위 접수

[아시아경제 김현준 골프전문기자] "300만 달러 잭팟."

세계랭킹 22위 매슈 피츠패트릭(잉글랜드)의 '화려한 피날레'다. 13일 밤(한국시간) 아랍에미리트 두바이 주메이라골프장(파72ㆍ7677야드)에서 끝난 유러피언투어 2020시즌 최종전 DP월드투어챔피언십(총상금 800만 달러) 최종일 4언더파를 작성해 1타 차 우승(15언더파 273타)을 일궈냈다. 2016년 이후 4년 만의 정상 탈환이자 통산 6승째, 우승상금이 무려 300만 달러(32억8000만원)다.

피츠패트릭이 바로 2013년 US아마추어선수권에서 무려 102년 만에 영국인 챔프에 등극한 선수다. 2015년 브리티시마스터스를 비롯해 2016년 노르디아마스터스와 이 대회, 2017~2018년 오메가 유러피언마스터스 2연패 등 이미 5승을 수확해 월드스타로 발돋움했다. 지난해 3월 아널드파머인비테이셔널 준우승 등 미국프로골프(PGA)투어 역시 우승권에 근접하고 있다.

공동선두에서 출발해 버디 5개와 보기 1개를 묶었다. 초반 1~4번홀 4연속버디로 기염을 토했고, 7번홀(파4)에서 버디를 보탰다. 이후 9개 홀 지루한 '파 행진' 끝에 17번홀(파3)에서 유일한 보기가 나왔지만 우승과는 상관없는 스코어다. 마지막 18번홀(파5)을 안전하게 '3온 2퍼트' 파로 막았다. 피츠패트릭 역시 "출발이 좋았다"며 "너무 고대했던 우승"이라고 환호했다.

'47세 백전노장' 리 웨스트우드(잉글랜드)가 2위(14언더파 274타)다. 무엇보다 PGA투어 플레이오프(PO) 격인 '레이스 투 두바이(Race To Dubai)' 1위에 올랐다는 게 의미있다. 2000년과 2009년에 이어 세번째, 보너스 50만 달러(5억5000만원)를 챙겼다. 패트릭 리드(미국)는 반면 2언더파로 주춤해 공동 3위(13언더파 275타)로 밀렸다. 막판 16~17번홀 연속보기에 제동이 걸렸다.

지난 7일 PGA투어 마야코바골프클래식 우승자 빅토르 호블란(노르웨이)이 공동 3위에 합류했다. 임성재(22ㆍCJ대한통운)의 유러피언투어 데뷔전은 공동 14위(6언더파 282타)에서 막을 내렸다. 첫날 3오버파가 아쉬움으로 남았다. 둘째날 2언더파와 셋째날 4언더파, 이날 3언더파 등 라운드를 거듭할수록 날카로운 샷 감각을 과시했지만 역부족이다. 내년 1월 센트리토너먼트를 통해 PGA투어에 복귀한다.

