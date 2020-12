한화솔루션, 준법·부패방지 경영 인증 동시 획득

[아시아경제 황윤주 기자] 한화솔루션 한화솔루션 009830 | 코스피 증권정보 현재가 46,300 전일대비 100 등락률 +0.22% 거래량 2,222,654 전일가 46,200 2020.12.11 15:30 장마감 관련기사 한화솔루션, 외국인 2만 4438주 순매수… 주가 -1.28%한화솔루션, (주)갤러리아·한화도시개발 합병(종합)한화솔루션, 한화갤러리아·한화도시개발 합병 close 이 화학·에너지업계 최초로 준법·부패방지경영시스템의 국제 표준 인증을 동시에 취득했다. 글로벌 수준의 투명 경영으로 주주와 고객의 신뢰를 얻고 ESG(환경·사회·지배구조) 경영도 확대하겠다는 의지다.

한화솔루션은 지난 11일 공인인증기관인 한국경영인증원으로부터 준법경영시스템(ISO 19600)과 부패방지경영시스템(ISO 37001)에 대한 국제 표준 인증서를 받았다고 이날 밝혔다.

'ISO 19600'은 국제표준화기구(ISO)가 만든 국제규격으로 준법 정책 및 준법 리스크 관리 등이 글로벌 수준에 부합하고 효과적으로 운영되는지를 평가해 수여되는 국제인증이다. 'ISO 37001'은 금품, 뇌물수수, 리베이트 방지 등 부패를 막기 위한 사내 시스템을 갖춘 기업들에게 주어진다.

한화솔루션 측은 "준법·부패방지경영시스템 인증의 동시 취득을 계기로 앞으로도 지속가능한 글로벌 수준의 기업이 되기 위해 더욱 노력하겠다"고 밝혔다.

한편 한화솔루션은 지속 가능한 성장을 목표로 매출과 이익 같은 재무적 경영뿐만 아니라 ESG 등 비재무적 가치 경영을 강화하고 있다. 최근에는 한국기업지배구조원(KCGS)이 발표한 '2020년 상장기업 ESG 평가'에서 A등급을 받기도 했다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr