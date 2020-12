김기덕 감독, 라트비아서 코로나19로 사망(상보)

[아시아경제 손선희 기자] 영화 감독 김기덕이 11일(현지시간) 라트비아에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 사망했다고 외신들이 전했다.

이날 발트 지역 현지 언론을 인용한 타스 통신에 따르면 김 감독은 이날 새벽 현지 병원에서 코로나19 증세가 악화해 숨진 것으로 알려졌다.

김 감독은 지난달 20일 라트비아에 도착했으나 이달 5일부터 연락이 닿지 않았다는 전언이다.

현지 언론에 따르면 김 감독은 라트비아 북부 휴양 도시 유르말라에 저택을 구입하고, 라트비아 영주권을 획득할 계획이었던 것으로알려졌다. 그러나 김 감독이 주변인들과 연락이 끊기면서 동료들이 현지 병원을 수소문해 김 감독을 찾았다고 한다.

관련해 전양준 부산국제영화제 집행위원장은 이날 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 "키르기스스탄의 평론가 굴바라 톨로무쇼바로부터 카자흐스탄에서 라트비아로 이주해서 활동하던 김기덕 감독이 자신의 환갑일 12월20일을 불과 한 주 앞두고 코로나19로 타계했다는 충격적인 비보를 들었다"며 "발트 병원에 입원한 지 이틀 만인 오늘 사망했다고 한다. 한국 영화계에 채울 수 없는 크나큰 손실이자 슬픔이다. 고인의 명복을 빈다"고 적었다.

김 감독은 세계 3대 영화제로 꼽히는 칸·베니스·베를린 등 영화제에서 모두 수상한 영화계 거장이다. 2012년 베네치아 국제 영화제에서 '피에타'로 황금사자상을 받기도 했다.

