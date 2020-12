속보[아시아경제 손선희 기자] 영화 감독 김기덕이 11일(현지시간) 라트비아에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 사망했다고 외신들이 전했다.

이날 발트 지역 현지 언론을 인용한 타스 통신에 따르면 김 감독은 이날 새벽 현지 병원에서 코로나19 증세가 악화해 숨진 것으로 알려졌다.

김 감독은 지난달 20일 라트비아에 도착했으나 이달 5일부터 연락이 닿지 않았다는 전언이다.

