당정, 공공의료확충 협의…코로나 검사·치료 인프라 확충

[아시아경제 임춘한 기자] 더불어민주당과 정부는 11일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산세 대응을 위해 검사·치료 인프라를 대거 확충하기로 했다.

당정은 오는 13일 정부의 권역별 공공병원 확충 방안 발표를 앞두고 이날 진행한 비공개 협의회에서 이같이 논의한 것으로 알려졌다.

당정은 코로나19 감염자를 수용할 병상의 경우 현재로서는 공공병원을 중심으로 충분한 상태라고 보고, 추가 확보 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다. 이날 당정에서는 백신과 치료제 수급과 관련한 현황 공유도 이뤄졌다.

국회 보건복지위 민주당 간사인 김성주 의원은 당정 후 기자들과 만나 "3차 대유행이라고 할 만한 시기가 온 만큼 방역 대책을 점검한 것"이라면서 "백신과 치료제의 개발·확보 현황에 대한 정부 측 보고를 받고 당이 의견을 제시했다"고 말했다.

이낙연 민주당대표가 소집한 당정에는 김태년 원내대표, 한정애 정책위의장 등과 박능후 보건복지부 장관 등이 참석했다.

