최정우 포스코 회장, 연임 사실상 확정(종합)

CEO후보추천위원회 "향후에도 그룹의 경쟁력을 더 높일 적임자"

11일 이사회에서 결의…내년 3월 주주총회와 이사회 거쳐 최종 확정

[아시아경제 황윤주 기자] 최정우 포스코 회장의 연임이 사실상 확정됐다.

포스코는 11일 서울 대치동 포스코센터에서이사회를 열어 내년 3월 임기가 만료되는 최 회장을 차기 최고경영자(CEO) 후보로 주주총회에 추천하는 안건을 만장일치로 의결했다고 밝혔다. 단독 후보인 만큼 사실상 차기 회장으로 내정됐으며 연임은 내년 3월 정기 주주총회에서 최종 확정된다. 임기는 2024년 3월까지다.

CEO후보추천위원회(후추위)는 이날 차기 CEO 후보로 적합하다는 자격심사 검토 결과를 이사회에 보고했다. 후추위는 지난달 최 회장이 연임 의사를 밝힌 데 따라 한달간 자격심사를 진행했다. 그간 11차례에 걸쳐 투자회사, 고객사, 협력사, 전·현직 임직원 등 사내외 다양한 관계자들과 인터뷰를 진행했으며, 7차례 회의를 열어 취임 이후의 경영 개혁과 성과에 대해 객관적이고 면밀한 평가를 수행했다.

특히 후추위는 5차 회의에서 최 회장을 직접 면담했다. 6시간 동안 이뤄진 면담에서 최 회장은 2기 경영 방향을 '혁신과 성장'으로 내세웠다. 구체적으로는 경영관리 활동에 있어서 근본적인 체질을 개선하고 철강, 인프라, 신성장 사업 등 전 영역에 걸쳐 양적인 성장뿐 아니라 질적인 성장을 추구해 핵심경쟁력을 높이겠다는 것이다.

정문기 이사회 의장은 "최 회장이 구조조정을 통해 그룹 내 사업의 균형적이고 안정적인 성장기반을 구축하고 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 등 어려운 경영 여건하에서도 철강 사업의 회복을 성공적으로 이끌었다"며 "이차전지 소재 등 신성장 동력을 적극적으로 발굴 및 투자해 미래기업가치 향상에 이바지한 점을 높이 평가했다"고 설명했다.

정 의장은 "향후 급변하는 경영환경에서 포스코의 장기적인 가치를 증진하고 경쟁력을 더 높일 수 있는 적임자라는 데 후추위 위원들이 뜻을 모았다"고 덧붙였다.

최 회장은 1983년 포스코에 입사해 재무실장, 정도경영실장, 가치경영실장을 거쳐 2017년 대표이사 사장을 지냈으며, 2018년엔 포스코켐텍 대표이사 사장을 역임했다. 2018년 7월부터는 중도 하차한 권오준 전 회장을 이어 포스코를 이끌었다.

최 회장은 내년 3월 주주총회와 이사회 결의를 거쳐 공식 재선임된다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr