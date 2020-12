EU, 2030년까지 온실가스 55% 감축 합의

[아시아경제 손선희 기자] 유럽연합(EU) 27개 회원국 정상들이 EU의 온실가스 배출을 2030년까지 1990년 수준 대비 55% 이상 감축하기로 11일(현지시간) 합의했다.

이날 주요 외신에 따르면 EU 회원국 정상들은 전날부터 이틀 간 일정으로 벨기에 브뤼셀에서 시작된 EU 정상회의에 참석해 약 8시간에 걸린 밤샘 토론 끝에 이 같은 온실가스 감출 목표를 승인한 것으로 전해졌따. 이는 기존 1990년 대비 40% 감축하기로 했던 목표를 상향 조정한 것이다.

앞서 EU 집행위는 2050년까지 EU를 '최초의 기후 중립 대륙'으로 만든다는 목표를 제시했다. 기후 중립은 '탄소 중립'과 같은 개념으로, 온난화를 유발하는 탄소 배출량을 신재생 에너지 발전 등 탄소 감축 및 흡수 활동을 통해 상쇄, 실질적인 순 배출 총량을 '0'으로 만드는 것을 의미한다.

EU 행정부 수반 격인 우르줄라 폰데어라이엔 집행위원장은 "유럽은 배출량을 2030년까지 최소 55% 줄일 것"이라면서 "이는 우리를 2050년 기후 중립으로 향하는 확실한 길에 올려놓을 것"이라고 밝혔다.

손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr