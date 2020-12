[아시아경제 임춘한 기자] 남광토건 남광토건 001260 | 코스피 증권정보 현재가 13,700 전일대비 350 등락률 +2.62% 거래량 2,424,172 전일가 13,350 2020.12.11 15:30 장마감 관련기사 남광토건, 주가 1만 3550원 (1.5%)… 게시판 '북적'“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정남광토건, 건설 중소형 테마 상승세에 20.87% ↑ close 은 11일 한국토지주택공사로부터 407억원 규모의 평택소사벌 A-7BL, 평택청북 B-13BL 아파트 건설공사 11공구 공사를 수주했다고 공시했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr