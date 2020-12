[아시아경제 임춘한 기자] 11일 오후 2시 50분께 전남대학교 공과대학 5호관 4층 화학공학부 실험실에서 화재가 발생했다.

인명피해는 발생하지 않았으며, 불은 실험실 내부를 일부 태우고 전체에 그을음 피해를 안기고 119소방대에 의해 진화됐다. 연기가 다량 발생해 학생과 교직원 수십 명이 대피하는 소동이 일었다.

해당 실험실에서는 오후 2시까지 수업이 진행됐으나 화재 당시에는 수업이 끝나 비어있던 것으로 조사됐다. 경찰은 현장 감식을 진행, 화재 원인을 조사할 방침이다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr