홍익표 "법조 기자단 해체해야…한겨레·경향·KBS·MBC 먼저 결단해달라"

국민의힘 "언론 모욕이자 독재 발상" 사과 요구

[아시아경제 박철응 기자] 홍익표 더불어민주당 의원이 국회에서의 무제한 토론(필리버스터)에서 법조 기자단을 해체해야 한다고 주장했다. 국회에 마련된 언론사 공간도 부적절하다고 했다. 국민의힘은 언론 모욕이라며 사과를 요구했다.

홍 의원은 11일 국회 본회의장에서 검찰의 판사 사찰 논란을 언급하며 "(검찰이) 인터넷에서 했다는데, 인터넷에 처제까지 나오느냐"면서 "검찰이 공안 사건 다룰 때 인터넷 정보를 대공 혐의 있는 사람한테 줬다면 기소했다. 대단히 중범죄로 처리했다"고 말했다.

이어 "뜬금없이 일부 언론에서 법조 기자단 중심으로 검찰 얘기만 일방적으로 받아주는데, 공판 중심주의라 판사 성향 분석해서 열심히 일하려 하는건데 뭐가 잘못이냐고 한다"면서 "국회의원이 TV 토론 나가면서 상대편 의원을 잘 모르면 인터넷 인물 정보로 찾아본다. 그런 것을 사찰이라고 하지 않는다. 하지만 그런 수준을 뛰어넘는 것이고, 할 수 있는 기관과 해서는 안 될 기관을 구분해야 한다"고 강조했다.

홍 의원은 "검찰이 하는 것은 합법이고 아니면 간첩죄나 사찰이 되나. 검찰 유죄 비검찰 유죄냐"고 목소리를 높이기도 했다. 그러면서 "살아있는 권력 수사도 중요하지만, 죄가 있는 사람을 수사하라는 것이 검찰 개혁의 핵심"이라고 했다.

이런 시각에서 언론의 보도를 비판했다. 홍 의원은 "그것을 잘했다고 법조 기자단이 받아쓰기만 한다. 추미애 장관이 법조 기자단을 해체했으면 좋겠다"고 했다. 그는 이어 "무슨 기자단이 자기네들끼리 멤버십을 구성해서 투표로 멤버에 들어오고 안 들어오게 정하느냐. 기자실 해체하면 기자 탄압이라고 할테니까 서비스는 제공하고 어느 기자든 다 들어와서 취재하게 해야 한다"고 말했다.

출입처 제도 자체를 부정적으로 봤다. 홍 의원은 "사실은 출입처 기자 시스템이 유능한 기자를 돋보이지 못하게 하는 제도"라며 "발로 안 뛰고 기관 보도자료만 받으면 되기 때문이다. 취재원을 찾아가서 정보 내용을 확인하고 일반적으로 아는 내용보다 단 몇 줄이라도 새로운 내용 찾아 쓰려고 하는 것이 기자 아니냐"고 했다.

그러면서 "진보 매체라는 한겨레와 경향부터 법조 기자단에서 철수시키시라. 발행인과 편집국장께서 결단을 내려주시기 바란다"며 "검찰 개혁에 한겨레와 경향이 앞장 서고 조중동까지 따라오게 만드는 것이다. 공영방송인 KBS와 MBC도 법조 기자단을 빼서 앞장서달라"고 했다.

이어 "검찰 기자단을 계속 유지하면 한겨레, 경향, KBS, MBC가 검찰 개혁 의지가 없는 것으로 보일 수 있다"고 했다.

국회의 언론 지원 시스템도 지적했다. 홍 의원은 "국회에서 왜 소통관을 만들어서 저렇게 하는지 모르겠다"면서 "기자들에게 정보를 충분히 주고 기사 송고하는 시설을 제공하는 것은 좋다. 하지만 특정 시설이나 일부 지역을 마치 자기들 사무실처럼 전용으로 쓰는 것은 문제가 있다"고 말했다.

그는 이어 "국회는 공공이 기관이다. 왜 기자들에게 그런 특혜를 주느냐. 국민들도 돈 내고 일부 공간을 쓰겠다면 해주나. 그렇게 못하지 않느냐"고 했다.

이에 김은혜 국민의힘 대변인은 구두논평을 통해 "언론 모욕을 넘어 독재 발상의 홍익표 의원은 국회 연단에 설 자격이 없다"고 강하게 비판했다. 김 대변인은 "귀를 의심하게 하는 막말이 민주당 대변인 출신 의원의 입에서 나왔다"면서 "집권당 소속 의원이 ‘출입기자단을 해체’하거나 ‘언론사들이 검찰 개혁 의지를 보여줘야 한다’는 망언을 서슴없이 내뱉은 것"이라고 했다.

이어 "입법, 사법, 행정을 장악하더니, 이젠 언론마저 독재의 선전장으로 만들겠다는 문재인 정권의 선전 포고나 다름없다"고 규정했다.

김 대변인은 "어떻게 대명 천지에 자신들도 매일 마주하는 언론인을 향해 정권의 나팔수가 되라고 겁박할 수가 있나"라며 "문재인 정권이 꿈꾸는 언론관이란 자신들이 맞섰다는 군사정권 보다 더한, 오직 ‘문비어천가’를 부르는 ‘국영 방송 체제’임을 확인한다"고 했다.

그러면서 "공적 소유구조를 가진 언론사를 골라 말한 의도가 여기에 있을 것이다. 민주당은 ‘국민 사찰법’의 부당함을 알리는 필리버스터 자리를 악용해, 기자단을 모욕하고 언론 자유에 대못 질을 한 데 대해 국민 앞에 공식 사과하라"고 했다.

박철응 기자 hero@asiae.co.kr