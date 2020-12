[아시아경제 임춘한 기자] 이낙연 더불어민주당 대표는 11일 정은경 질병관리청장에게 "청장님이 좀 더 쉬시면서 회복하고 왔으면 좋겠다"고 밝혔다.

이 대표는 이날 페이스북에서 정 청장이 전날 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 상황점검회의에 오른쪽 어깨를 깁스한 채 참석한 사진과 기사의 링크를 공유하면서 "온 국민을 지키지만 정작 자신의 건강을 지킬 겨를이 없는 청장님의 고된 처지에 마음이 아프다"라며 이같이 말했다.

이 대표는 "정 청장을 보며 지금 이 시간에도 병원에서, 검진센터에서 대한민국 곳곳에서 코로나19 대응에 힘쓰는 모든 분을 생각한다"며 "의료진, 병원 노동자, 공무원, 역학조사관, 필수노동자 등 자신의 건강이나 가족과의 시간을 희생해 우리를 지키는 분들에 대한 감사를 잊지 않겠다"라고 밝혔다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr