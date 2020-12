한결원, 진천·밀양서 위메프오와 상품권 연동 시작

최대 10% 할인 혜택…6자리 번호 입력으로 주문 및 결제 가능

[아시아경제 김희윤 기자] 한국간편결제진흥원은 충청북도 진천군, 경상남도 밀양시가 발행하는 제로페이 연계 모바일 지역사랑상품권으로 배달 앱 위메프오에서 결제할 수 있다고 11일 밝혔다.

진천군과 밀양시는 위메프오 연계를 통해 모바일 진천사랑상품권 및 밀양사랑상품권으로 앱 내 결제가 가능하도록 했다. 모바일 진천사랑상품권과 밀양사랑상품권을 보유한 위메프오 고객은 진천군과 밀양시에 주소지를 둔 위메프오 가맹점에서 배달 주문 시 상품권으로 결제할 수 있다.

모바일 지역사랑상품권은 모바일에 상품권이 저장돼 배달 앱 등 온라인 결제 시 사용이 용이하다. 결제는 간편결제 방식으로 카드번호 없이 기존 설정 비밀번호 6자리로 결제할 수 있다.

위메프오는 최근 서울시 제로배달 유니온에 참여하며 서울사랑상품권 결제 연계를 진행했다. 서울시와 진천군, 밀양시와의 연계를 시작으로 모바일 지역사랑상품권 결제 연계를 확장해 나갈 예정이다.

공공배달앱과 모바일상품권 연동으로 소상공인은 중개수수료 부담을 덜고 소비자는 상품권의 최대 10% 할인율 혜택을 누릴 수 있게 된다. 이를 위해서는 공공배달앱 사업을 추진하는 지방자치단체에서 모바일로 된 지역사랑상품권 발행이 필요하다.

윤완수 한국간편결제진흥원 이사장은 “충북 진천군과 경남 밀양시에서 발행하는 모바일 지역사랑상품권을 통해 보다 저렴한 가격으로 배달 음식을 주문할 수 있게 됐다”며 “코로나 19로 어려움을 겪고 있는 시민들과 소상공인 여러분들께 조금이나마 보탬이 되기위해 관련 서비스를 확대해 더 많은 시민과 소비자에게 혜택이 돌아갈 수 있도록 지자체 및 배달 앱 기업 등과 긴밀히 협력해 나가겠다”고 말했다.

