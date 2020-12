'부동산 대란'인데…文대통령 "굳이 자기집 없어도"·변창흠 "좋은 기회"

[아시아경제 손선희 기자] 문재인 대통령은 11일 변창흠 국토교통부 장관 내정자(현 한국토지주택공사 사장)를 만나 "자기 집을 꼭 소유하지 않더라도 임대주택으로도 충분히 좋은 주택으로 발전해 갈 수 있는 '주거 사다리'랄까, 그런 것을 잘 만들어야 될 것 같다"고 말했다. 변 내정자는 사회 최대 이슈가 된 부동산 사태를 놓고 "역설적으로 좋은 기회"라고 언급했다.

문 대통령은 이날 오전 11시께 경기도 화성시에 있는 '화성동탄 행복주택 단지'를 찾아 김현미 국토교통부 장관과 변 내정자와 함께 공공임대주택을 둘러봤다. 현직 장관과 차기 장관 내정자가 동시에 대통령 외부 일정에 동행한 것은 이례적인 일이다.

임대주택 현장에 도착한 문 대통령은 변 내정자로부터 임대주택단지 개요 관련 설명을 들었다. 이어 직접 주택 내부를 둘러보는 과정에서 이처럼 임대주택을 통한 '주거 사다리' 구축을 언급했다. 이에 변 내정자도 "아이가 크면 클 수록 그에 맞도록 임대주택도 단계적으로 공급할 수 있으면, 임대주택 내에서도 주거 사다리가 될 수 있지 않을까 (생각한다)"라며 공감했다.

특히 문 대통령이 "지금 주택문제가 우리사회 최고의 이슈로 부상하고 국민 관심이 모여있다"며 "기존의 한계를 넘어서서 과감하게 재정적으로도 많은 투입을 하고, 평형도 다양하게 만드는 등 여러가지 발상을 근본적으로 전환할 때"라고 말하자 변 내정자는 "아주 좋은, 오히려 거꾸로 역설적으로 좋은 기회인 것 같다"고 말했다.

문 대통령은 이날 행사에서 변 내정자를 향한 당부도 여러 차례 했다. 문 대통령은 "앞으로 중산층들이 충분히 살만한, 누구나 살고 싶은 임대아파트를 만들 수 있지 않겠나"라며 "역점을 많이 두셔야겠다"고 강조했다.

또 공공임대주택 인근 복지·문화시설 등 생활인프라 구축을 상기시키며 "이제 기본은 됐으니 우선 양을 늘리고 질도 높이고, 두 가지를 다하셔야 된다"고 거듭 당부했다.

이에 변 내정자는 "대통령께서 (예산 관련) 강한 의지를 심어 주시면 평형도 넓히고 질도 좋게 만들도록 가능하다"며 "아직은 예산 제약이 있기 때문에 작은 평형이 기본으로 돼 있다"고 말했다. 그러면서 "평수도 넓히고, 투자 금액도 민간분양이나 또 공공분양하고 품질의 차이가 난다"며 "예산에 대한 의지만 있으면, 그 품질은 의지에 따라 결정되는 거니까, 대통령께서 좀…(힘써 달라)"고 덧붙였다.

주택내부를 둘러본 문 대통령은 단지 내 위치한 어린이집으로 이동해 김 장관 보고를 청취했다. 김 장관은 중산층을 겨냥한 공공임대주택 및 생활 편익 증진시설 확충, 분양주택과 임대주택 혼합단지 확산 등의 계획을 발표했다. 2025년까지 중형주택 6만3000호를 추가 공급하겠다는 계획도 전했다.

한편 변 내정자는 아직 국회 인사청문회 및 임명 절차를 거치지 않은 상태다. 그럼에도 문 대통령의 외부 일정에 동행한 것을 놓고 국회의 검증 절차를 무시한 것이란 비판도 나온다. 문 대통령은 지난 8일 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관으로부터 비공개 업무보고를 받았을 때에도 "신임 장관 후보자가 구상하고 있는 공급 방안을 기재부도 함께 충분히 협의하는 등 특별한 노력을 기울여 달라"며 힘을 실어줬다. 관련해 청와대 측은 "차기 장관 내정인사 발표 이전부터 확정된 일정"이라고 설명했다.

