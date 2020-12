제주도 두배 크기 빙산, 남대서양 섬과 충돌 가능성↑…펭귄 떼죽음 우려

[아시아경제 권재희 기자] 제주도 면적의 두 배가 넘는 세계 최대 규모 빙산이 이달 중 남대서양의 한 섬과 충돌할 것으로 관측됐다. 이에 따라 생태계에 피해를 줄 수도 있다는 우려도 나온다.

10일(현지시간) 영국 BBC방송 등에 따르면 2017년 남극 라르센 C 빙붕에서 떨어져 나온 'A68a' 빙산은 현재 남대서양의 영국령 사우스조지아섬 연안에서 불과 150㎞ 떨어진 곳까지 접근한 것으로 확인됐다.

이 빙산은 2017년 떨어져 나올 때 측정된 크기가 길이 93.4마일(약 150㎞), 너비 28.7마일(약 46㎞)로 세계에서 가장 큰 빙산으로 추정된다.

영국 공군(RAF)은 최근 항공사진으로 빙산을 촬영했는데, 빙산의 크기가 워낙 커 위성사진이 아니고서는 전체 사진을 담기 어렵다고 판단했다.

사우스조지아 섬 당국은 이 빙산의 움직임을 면밀히 주시하고 있다.

빙산이 섬을 지나치지 않고 연안에 박힐경우 펭귄과 물개 등 섬에 서식하는 동물의 먹이활동에 지장을 줄 수 있기 때문이다. 실제로 2003년과 2004년 이 같은 일이 벌어져 펭귄과 물개 새끼들이 떼죽음을 당했다.

빙산이 녹으면서 조각나 선박에 위협을 줄 수도 있다.

다만 올해는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 사우스조지아섬 인근을 운항하는 배가 줄어 이러한 우려는 덜한 상황이다.

영국 해군은 지난 8일 "현재 바다 상황이 유지되면 A68a는 이달 사우스조지아섬과 충돌할 것으로 전망된다"고 밝혔다.

