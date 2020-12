CU 1만5천개 점포별 맞춤 혁신상품 찾아라

BGF리테일, TF 새롭게 구성

소비데이터·집기·동선까지 분석

[아시아경제 이승진 기자] "혁신 상품을 찾아라"

11일 BGF리테일 BGF리테일 282330 | 코스피 증권정보 현재가 133,500 전일대비 5,500 등락률 +4.30% 거래량 119,846 전일가 128,000 2020.12.11 14:54 장중(20분지연) 관련기사 1만5천번째 점포 문연 CU…"내수 넘어 수출 브랜드 도약""겨울철 실내온도 20℃ 지켜주세요" 내년 2월까지 캠페인CU, 점포 1만5000개 돌파…이건준 사장 "수출 브랜드 될 것" close 은 최근 상품본부 산하상품혁신TFT(태스크포스팀)를 새롭게 꾸렸다. 상품혁신TFT는 소비자들의 구매 패턴을 분석해 개별 점포에 대한 최적화된 포맷을 찾아내고 적용하는 것을 목표로 한다.

상품ㆍ해외사업 부문장을 맡고 있는 장영철 전무가 지휘하며 MD(상품기획), 점포시설, 영업관리, 마케팅 등 다양한 분야의 출신들로 꾸려졌다. 장 전무의 경우 지난 2016년 상무로 BGF리테일 BGF리테일 282330 | 코스피 증권정보 현재가 133,000 전일대비 5,000 등락률 +3.91% 거래량 120,259 전일가 128,000 2020.12.11 14:55 장중(20분지연) 관련기사 1만5천번째 점포 문연 CU…"내수 넘어 수출 브랜드 도약""겨울철 실내온도 20℃ 지켜주세요" 내년 2월까지 캠페인CU, 점포 1만5000개 돌파…이건준 사장 "수출 브랜드 될 것" close 에 특별 채용돼 올해 정기 임원 인사에서 전무로 승진했다. 당시 특별채용은 전략과 혁신 분야의 외부 전문가를 영입해 신성장 동력 발굴을 강화하겠다는 목적으로 진행됐다.

상품혁신TFT는 상품 자체보다는 상품을 구매하는 '경험'에 대한 연구를 주 업무로 한다. CU에서 이뤄지는 소비가 단순한 소비로 끝나지 않고, 어떻게 CU에 대한 좋은 이미지로 연결될 수 있는 지를 핵심 가치로 둔다. 이를 위해 소비 데이터 분석뿐만 아니라 고객들이 CU 점포에 들어서며 보고, 만지게 되는 집기와 동선까지 분석에 나선다. 고객의 평균 신장이 올라가면서 시선이 가장 먼저 닿는 진열 공간의 높이가 달라짐에 따라 가장 인기가 높은 상품에 대한 진열 높이를 달리하는 식이다. 과자 상품을 10개 품목 이상 운영할 때와 5개 이하로 유지했을 때의 구매율의 차이 등을 연구하는 것도 상품혁신TFT의 업무다. 상품혁신TFT는 이를 각 연령대별, 점포 위치별로 세분화해 1만5000여 점포에 세부적으로 적용한다는 방침이다.

BGF리테일 BGF리테일 282330 | 코스피 증권정보 현재가 133,000 전일대비 5,000 등락률 +3.91% 거래량 120,259 전일가 128,000 2020.12.11 14:55 장중(20분지연) 관련기사 1만5천번째 점포 문연 CU…"내수 넘어 수출 브랜드 도약""겨울철 실내온도 20℃ 지켜주세요" 내년 2월까지 캠페인CU, 점포 1만5000개 돌파…이건준 사장 "수출 브랜드 될 것" close 은 상품혁신TFT의 연구 데이터를 기반으로 유관 부서와의 시너지를 발생시킬 수 있을 것으로 보고있다. 현재 운영 중인 배달, 드라이브 스루 등에 고객 데이터를 접목한 새로운 서비스를 도입하거나, 재품 개발에도 세부적인 요소들을 반영해 경쟁 업체와 차별점을 둘 수 있을 것으로 기대하고 있다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr