바로고, '커피빈코리아'에 딜리버리 서비스 제공

전국 커피빈 매장 170여 곳 서비스 제공, 추후 배달 가능 매장 확대

[아시아경제 김철현 기자] 근거리 물류 IT 플랫폼을 운영하는 스타트업 바로고(대표 이태권)는 11일 커피빈코리아(대표 박상배)와 배달 대행 계약을 체결했다고 밝혔다.

바로고는 전국 커피빈 매장 170여 곳에 딜리버리 서비스를 제공 중이며, 추후 배달 가능 매장을 확대해 나갈 예정이다. 바로고는 커피빈의 ▲바리스타 제조 에스프레소 음료 ▲시그니처 티, 아이스블렌디드 등 논커피류 ▲음료와 함께 곁들여 즐길 수 있는 케이크, 베이커리 등 다양한 디저트를 모두 배달한다.

커피빈 메뉴 주문은 배달의민족, 쿠팡이츠, 요기요, 위메프오 등 주문 앱에서 가능하다. 바로고 관계자는 "코로나19 이후 집에서 즐기는 홈카페 문화가 확산되고 있는 추세"라며 "카페 매장에서 느낄 수 있는 맛 그대로를 집에서도 즐길 수 있도록 딜리버리 서비스 제공에 최선을 다할 것"이고 말했다.

