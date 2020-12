대구시교육청, '이중언어말하기대회' 교육부장관상…선원초 전은정·신당초 가심 '수상'

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 대구시교육청은 지난 5일 열린 '제8회 전국 이중언어말하기대회'에서 대구선원초등학교에 재학중인 전은정(6학년) 학생이 은상을, 대구신당초등학교 가심(6학년)학생이 동상을 수상했다고 11일 밝혔다.

교육부·LG연암문화재단 주최, 한국외국어대학교 주관으로 개최된 올해 대회는 코로나19 유행으로 인해 예년과 달리 각 시도교육청에서 정한 발표 장소에서 ZOOM을 활용해 온라인으로 진행됐다.

전국 17개 시·도교육청에서 대표로 선발된 다문화가정 학생 51명은 러시아어, 중국어를 비롯한 모두 13개의 다양한 언어 및 한국어로 발표했다.

초등부는 자유롭게 작성한 원고를 모국어 및 한국어로 각 3분씩 발표했고, 중등부는 '나의 진로계획'이라는 주제로 모국어와 한국어를 각 2분씩 발표하고 2분간 질의 응답하는 형식으로 발표했다.

이번 대회에서 은상을 수상한 전은정 학생은 "앞으로도 지속적으로 노력해 이중언어능력을 더 향상시켜 내 꿈을 이루는데 도움이 되었으면 좋겠다"고 했고, 동상 수상자 가심 학생은 "이번 대회에서 좋은 결과를 얻을 수 있도록 많은 도움을 주신 선생님들께 진심으로 감사드린다"고 전했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr