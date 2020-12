에셋플러스자산운용, 조직 개편·인사단행…"책임운용 강화"

[아시아경제 이민지 기자] 에셋플러스자산운용이 11일 운용부문의 조직개편과 승진인사를 발표했다. 운용조직이 운용과 리서치를 매트릭스로 담당하도록 해 책임운용을 강화하는 것이 핵심이다.

에셋플러스운용 측은 “펀드 책임운용과 리서치 강화라는 두 마리 토끼를 잡기 위해 자산운용업계 최초로 매트릭스 구조를 도입해 운용과 리서치를 운용부문이 총괄하도록 했다”고 말했다.

리서치를 총괄하는 BMR센터(비즈니스모델리서치센터) 리더는 정석훈 전무다. 지난 12년간 에셋플러스의 해외펀드 운용을 이끌어 왔다. 정전무는 리서치 업무 총괄과 함께 글로벌리치투게더펀드 운용도 계속할 예정이다.

해외운용본부와 국내운용본부 본부장으로는 수년간 우수한 운용성과를 보인 고태훈 차장을 승진 발탁했다.

또 펀드 모바일 앱(MTS) 부문을 이끌고 유튜브 등에서 좋은 성과를 거둔 이수현 디지털혁신본부장은 이사로 승진발령 했다. 에셋플러스운용 측은 “향후에도 디지털혁신본부가 수행하고 있는 비대면 마케팅과 온라인 홍보에도 큰 관심을 두고 지속적으로 집중할 것”이라고 전했다.

이날 본부장급 승진 및 전보발령 내역은 아래와 같다.

<본부장 승진>

▲RT해외운용본부장 이승우, ▲RT국내운용본부장 고태훈

<이사 승진>

▲디지털혁신본부장 이수현

<본부장급 전보>

▲ RT BMR센터장 정석훈, ▲파트너본부장 최태석, ▲연금파트너본부장 강창구, ▲준법감시인 이관우

이민지 기자 ming@asiae.co.kr