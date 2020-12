[아시아경제 박지환 기자] 신풍제약 신풍제약 019170 | 코스피 증권정보 현재가 178,500 전일대비 12,000 등락률 -6.30% 거래량 2,471,024 전일가 190,500 2020.12.11 10:21 장중(20분지연) 관련기사 국내 치료제! 보셨나요? ‘ㅇㅇㅇㅇㅇ’ 나왔다! 단숨에 급등합니다!안심하면 안된다.. 정부 긴급회의! ‘이 기업’ 백신 추가 확보!! 신풍제약, 개인 투자자 관심 집중... 주가 2.36%... close 이 불법 리베이트건으로 3개월간 판매중지 처분을 받으면서 6%대 약세 흐름을 보이고 있다.

11일 오전 10시9분 현재 신풍제약은 전 거래일보다 1만1500원(6.30%) 하락한 17만8500원을 기록했다.

식품의약품안전처는 지난 7일 신풍제약의 불법 리베이트 품목에 대해 판매업무정지 3개월 행정처분 명령을 내렸다. 오는 21일부터 내년 3월20일까지 적용된다.

식약처에 따르면 신풍제약은 신풍아테놀올정, 오페락신정(오르페나드린염산염) 2개 품목에 대한 판매촉진을 목적으로 2013년 12월경 의료인에게 현금 300만원을 제공했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr