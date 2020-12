식약처 "유니메드제약 품질부적합 점안주사제 판매·사용중지"

[아시아경제 조현의 기자] 백내장 수술 보조요법제로 사용하는 유니메드제약의 점안주사제 '유니알주 15㎎'(히알루론산나트륨) 2개 제조번호에서 품질 부적합이 확인돼 회수와 판매·사용중지 조처가 내려졌다.

식품의약품안전처는 11일 이같이 밝히면서 "조사·검토 완료 시까지 해당 품목의 제조·출하를 잠정 중지하고 병·의원 등에 처방 제한을 요청했다"고 말했다.

식약처는 이번 품질 부적합과 관련해 유니메드제약을 상대로 제조·품질관리기준(GMP) 준수 여부 등에 대해 조사하고 있다. 위반 사항이 있을 경우 행정처분 등을 조치한다는 예정이다.

또 원인 조사를 위해 해당 제약사에서 생산돼 유통되고 있는 제품 중 영향이 있을 것으로 예측되는 제품을 수거해 검사도 함께 진행할 예정이다.

식약처는 의·약사 등 전문가에게 해당 제품을 다른 대체 의약품으로 전환하고 제품 회수가 적절히 수행될 수 있도록 협조를 요청하는 안전성 속보를 배포했다. 또 보건복지부와 건강보험심사평가원을 통해 병·의원 등에 해당 제품에 대한 처방 제한을 요청했다.

식약처는 "해당 제품과 관련성이 의심되는 부작용 발생 등 이상 징후가 있으면 한국의약품안전관리원으로 신고해달라"고 당부했다.

