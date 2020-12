[아시아경제 김효진 기자] 우리은행은 한국과학기술연구원(KIST)과 주거래은행 협약을 체결했다고 11일 밝혔다.

계약기간은 2021년 2월1일부터 2026년 1월31일 까지다.

이번 협약으로 우리은행은 5년간 한국과학기술연구원의 자금운용 지원 등 업무를 전담 수행하며 임직원 급여개설을 비롯한 자산관리 컨설팅 제공 등 다양한 금융서비스를 제공할 예정이다.

한국과학기술연구원은 국가과학기술을 선도하는 창조적 원천기술을 연구·개발하고 그 성과를 확산시키는 과학기술정보통신부 산하 공공기관이다.

