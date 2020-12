코스피, 장중 1%대 상승하며 또 최고치 경신…2776.20

[아시아경제 오주연 기자] 11일 코스피가 장중 1%대 상승하며 또다시 최고치를 경신했다.

이날 오전 9시20분 기준 코스피는 전 거래일 대비 0.80% 오른 2768.16을 기록했다. 특히 장중 1.08% 오르며 2776.20까지 상승해 사상 최고기록을 또다시 갈아치웠다.

시가총액 상위 종목 중 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 73,600 전일대비 700 등락률 +0.96% 거래량 4,646,058 전일가 72,900 2020.12.11 09:40 장중(20분지연) 관련기사 "현존 최고 화질" 삼성전자, 마이크로 LED TV 공개(종합) 코스피, 개인 매수세에 상승 전환...장중 최고치 또 경신국내 치료제! 식약처 승인 소식! 단숨에 급등!! close (0.69%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 823,000 전일대비 6,000 등락률 +0.73% 거래량 55,866 전일가 817,000 2020.12.11 09:40 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 개인 매수세에 상승 전환...장중 최고치 또 경신증시 숨고르기? 4분기 실적 '촉각'[1보] LG화학-SK이노, 美 ITC 소송 2월 10일로 연기 close (0.49%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 820,000 전일대비 1,000 등락률 +0.12% 거래량 19,238 전일가 819,000 2020.12.11 09:40 장중(20분지연) 관련기사 삼성바이오로직스, 외국인 7000주 순매도… 주가 -0.48%'삼일천하' 위기 코스피 2700시대, "더 갈 수 있다"연말·연초 신규시설 투자 종료로 경쟁력 높아질 종목 총정리 close (0.24%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 365,000 전일대비 5,000 등락률 +1.39% 거래량 469,042 전일가 360,000 2020.12.11 09:40 장중(20분지연) 관련기사 셀트리온, '휴미라' 바이오시밀러 유럽 판매승인 권고셀트리온, 자가면역질환 치료제 CT-P17 유럽 판매 승인권고 획득네 마녀의 날...코스피 외인 1조원대 매도 '2740선' 하락 마감 close (0.69%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 290,500 전일대비 4,500 등락률 +1.57% 거래량 144,122 전일가 286,000 2020.12.11 09:40 장중(20분지연) 관련기사 코스피 1%대 하락…2710선으로 내려앉아매출 성장 가속중인 네이버, 커머스로 4분기 '잭팟'외국인, 5주만에 '팔자'…지난달 30일 최대 규모 매도 영향 close (1.40%), 현대차(0.52%) 등이 상승했으며 삼성SDI는 0.36% 하락했다.

이날 시장을 이끄는 주체는 개인과 기관이다. 외국인은 코스피시장에서 379억원어치를 내다판 반면 개인과 기관은 각각 366억원, 317억원어치를 사들였다.

코스닥지수도 이날 상승세를 보였다. 이 시각 코스닥지수는 전 거래일 대비 0.33% 오른 924.87을 기록했다. 장중 0.77% 오른 928.76까지 오르기도 했다.

시총 상위 종목 중 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 161,400 전일대비 4,500 등락률 +2.87% 거래량 1,671,831 전일가 156,900 2020.12.11 09:40 장중(20분지연) 관련기사 《시선집중》 이번엔 어떤 종목 오를까? 급상승 유망주 大 공개! 국내 치료제! 보셨나요? ‘ㅇㅇㅇㅇㅇ’ 나왔다! 단숨에 급등합니다!안심하면 안된다.. 정부 긴급회의! ‘이 기업’ 백신 추가 확보!! close (2.55%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 225,000 전일대비 500 등락률 -0.22% 거래량 455,330 전일가 225,500 2020.12.11 09:40 장중(20분지연) 관련기사 국내 치료제! 식약처 승인 소식! 단숨에 급등!!국내 치료제! 임상결과 발표 임박! 새로운 대장 株 급부상합니다!셀트리온제약, 검색 상위 랭킹... 주가 5.39% close (0.35%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 200,000 전일대비 3,200 등락률 +1.63% 거래량 129,671 전일가 196,800 2020.12.11 09:40 장중(20분지연) 관련기사 '네 마녀의 날'...코스피 장초반 외인·기관 매도에 하락세'네 마녀의 날' 앞두고 사상 최고치 경신한 코스피, 2%대 상승한 2755.47 마감씨젠, 주가 19만 8200원.. 전일대비 -4.02% close (1.27%) 등이 상승했고 제넥신 제넥신 095700 | 코스닥 증권정보 현재가 135,500 전일대비 3,000 등락률 -2.17% 거래량 276,471 전일가 138,500 2020.12.11 09:40 장중(20분지연) 관련기사 제넥신, 주가 13만 1000원.. 전일대비 1.16%개인 1兆 순매수에도…하락전환 코스피, 2700선 위태2700선 위태했던 코스피, 2720대로 회복 close (-2.53%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 151,100 전일대비 1,600 등락률 -1.05% 거래량 38,368 전일가 152,700 2020.12.11 09:40 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 개인 매수세에 상승 전환...장중 최고치 또 경신개인 1兆 순매수에도…하락전환 코스피, 2700선 위태2700선 위태했던 코스피, 2720대로 회복 close (-0.92%) 등은 하락했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr