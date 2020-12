◇ 사장(2명)

▲ 강국현 Customer부문장

▲ 박종욱 경영기획부문장

◇ 부사장(3명)

▲ 송재호 Customer부문 미디어플랫폼사업본부장

▲ 김형욱 미래가치TF장

▲ 정기호 나스미디어 대표

□ 상무보급 승진(KT 50명, 2021년 1월 1일자)

강경원, 공유식, 김대현, 김명훈, 김범민, 김병석, 김병진, 김유태, 김장수, 김종, 김종만, 박석진, 박우식, 박정수, 박진호, 서승교, 서원철, 서호영, 성주원, 손정현, 신세범, 신승용, 신현장, 연병환, 온남석, 유현중, 윤영균, 이성대, 이용규, 이원열, 이은수, 이정수, 이정우, 이종성, 이종헌, 이차형, 이태성, 임종길, 임효열, 정영훈, 정철순, 조노제, 최옥진, 최창환, 하우열, 현이찬, 황하욱

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr