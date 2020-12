정 총리 "선제검사 대폭 확대…수도권 150곳 임시선별진료소 설치"(상보)

"군, 경찰 등 800여명 수도권에 파견…역학조사 총력 지원"

"수도권 뚫리면 韓 전체 방역의 댐이 무너진다는 각오로 전력"

"AI 상황 심상찮아·전국적 확산 위기…관련부처·지자체 총력 대응"

[아시아경제 이광호 기자]정세균 국무총리는 11일 "정부는 감염이 확인된 사례의 추가 확산을 차단하는 한편, 숨어있는 전파자를 적극적으로 찾아내고자 선제검사를 대폭 확대한다"고 말했다.

정 총리는 이날 전남도청에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응 중앙재난안전대책본부(중대본) 회의에서 "이번 유행의 기세를 꺾으려면 우선 수도권 방역에서 승기를 잡아야 한다"며 이같이 밝혔다.

정 총리 "수도권 주요지역 약 150곳에 임시선별진료소를 설치하고 연말까지 누구나 손쉽게 진단검사를 받을 수 있도록 하겠다"며 "또한 군, 경찰, 수습공무원 등 800여명의 인력을 수도권 각 지역에 파견해 역학조사를 총력 지원하겠다"고 언급했다.

그러면서 "수도권이 뚫리면 대한민국 전체 방역의 댐이 무너진다는 각오로 전력을 다할 것"이라고 강조했다.

정 총리는 최근 조류인플루엔자(AI) 상황과 관련 "심상치 않다"며 "전남 영암과 나주를 비롯해 전국 6개 시·군의 닭과 오리농장 등에서 총 8건의 조류인플루엔자가 발생했다. 또 광범위한 지역에서 지속적으로 항원이 검출되고 있어 전국적 확산이 우려되는 위기 국면"이라고 우려했다.

이어 "농림축산식품부, 환경부, 행정안전부와 각 지방자치단체는 지난 2016년 대유행 사례가 재연되지 않도록 농가 방역에 총력을 기울여 달라"며 "특히 이번에 처음 실시하는 '가금농장 전담관제'를 통해 농장별 방역수칙이 현장에서 제대로 준수될 수 있도록 면밀히 점검하고 지원해 달라"고 지시했다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr