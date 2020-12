하나銀, 웹어워드 코리아 2020 '모바일웹 부문 정보서비스 분야 대상'수상

새로운 비대면 계좌개설 서비스 모바일웹 부문 정보서비스 분야 대상 수상

[아시아경제 조강욱 기자]하나은행은 서울 올림픽로 롯데타워에서 열린 한국인터넷전문가협회 주최 '웹어워드 코리아 2020'에서 비대면 계좌개설 서비스가 모바일웹 부문 정보서비스 분야에서 대상을 수상했다고 11일 밝혔다.

웹어워드 코리아 2020은 국내를 대표하는 인터넷 전문가 4000여명으로 구성된 웹어워드 평가위원단이 올 한해 국내 웹사이트 중 가장 혁신적이고 우수한 웹사이트를 선정해 시상하는 국내 최고 권위의 웹 평가 시상식이다.

모바일웹 부문 정보서비스분야 대상을 수상한 하나은행의 비대면 계좌개설 서비스는 스마트폰과 신분증만 있으면 언제, 어디서나 단 3분만에 간편하게 은행거래를 시작할 수 있다.

올해 8월 사용자 경험을 중시하는 UI/UX로 전면 개편했고 영업점 방문 없이도 계좌개설과 스마트폰뱅킹 서비스를 이용할 수 있는 편리함 덕분에 이용 손님이 전년 대비 40% 이상 증가했다.

특히 ▲사용자 중심의 콘텐츠 제공으로 누구나 쉽게 비대면으로 금융서비스를 이용할 수 있는 뛰어난 사용성 ▲가입단계 중 사용자의 여정에 명확한 가이드를 제공하는 탁월한 심플 UI 구성 ▲필수 핵심 정보만 간편 입력하면 완료되는 베스트 프로세스 구현 ▲외부 확장성을 고려한 제휴 플랫폼 모듈화 방식 적용 등 혁신적 프로세스 구성 측면에서 뛰어난 평가를 받았다.

염정호 하나은행 미래금융그룹장은 "기존 은행의 틀을 깨는 비대면 계좌개설 서비스는 다양한 상품 및 서비스와 연계하여 향후 하나은행이 디지털 뱅크로 거듭나는데 큰 역할을 할 것"이라며 "앞으로도 손님 중심의 최고의 금융 서비스를 제공할 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다"고 밝혔다.

