연일 '백신 확보' 목소리 높이는 유승민…"탄소중립 홍보할 시간에 백신이나 확보하라"

[아시아경제 이지은 기자] 야권 대선후보인 유승민 전 의원이 연일 '백신 확보' 필요성을 강조하며 목소리를 높이고 있다.

유 전 의원은 11일 페이스북을 통해 "다른 나라들은 12월에 접종을 시작하는데, 백신이 없는 우리는 내년 상반기에 시작할 수 있을지 하반기에나 시작할지, 언제쯤 접종이 끝날지, 백신이 없으니 자신있게 말할 사람은 아무도 없다"며 이같이 밝혔다.

그는 9일부터 사흘 연속 백신 확보 필요성에 대해 강조해 왔다. 그만큼 이 문제가 국민 생명과 경제에 미치는 피해가 심각하다는 이유에서다.

유 전 의원은 '8.15 집회가 GDP를 0.5%p 감소시켰다'는 청와대의 발표를 언급하며 "이런 괴이한 계산은 평생 처음 들어본 거라 말문이 막혔지만, 별다른 비판도 안받고 지나갔다"며 "백신확보 실패는 국민의 생명과 안전에 치명적일 뿐 아니라, 우리 경제에도 치명적"이라고 지적했다.

그는 "2021년 경제는 '백신 디바이드(divide)'에 좌우될 것"이라며 "코로나 백신을 충분히 확보한 나라는 경제회복 열차를 탈 것이고, 백신 조기확보에 실패한 우리는 코로나 역에 남아야 한다"고 전망했다.

유 전 의원은 "불과 반나절의 8.15 집회로 GDP가 0.5%p 내려갔다고 한다"며 "그렇다면 빨라도 3개월, 최악의 경우 1년쯤 접종이 늦어지면 GDP는 대체 몇 %p나 감소하겠나"며 목소리를 높였다.

그는 "2조원으로 화이자 백신 5000만명 분을 선구매했더라면, 최소한 수십조 원의 GDP와 수십만 개의 일자리를 기회비용으로 날리는 불상사는 막을 수 있었다"며 "대통령이 K방역 자랑이나 공수처 같은 정치투쟁에 골몰하느라 지불하게 된 엄청난 기회비용은 고스란히 국민의 몫"이라고 지적했다.

유 전 의원은 코로나 양극화 문제를 지적하며 서민들의 고용이 많은 내수서비스 업종 초토화를 우려했다. 그는 "영세자영업자들은 '우리가 총알받이냐'라며 폭발 직전의 상황"이라며 "서민 가계는 이미 파산 상태인데, 문재인 정권의 무능과 직무유기로 백신확보에 실패해서 언제 코로나가 끝날지 모르게 되었다"고 목소리를 높였다.

그는 문 대통령을 겨냥해 "공수처법, 검찰총장 징계에 매달리고 탄소 색깔의 흑백TV에 나와 탄소중립 비전을 홍보할 정성이 있다면, 대통령은 백신이나 빨리 확보해서 제발 우리 서민들도 이 지긋지긋한 코로나 터널의 끝을 보게 해달라"며 "과거 자신들이 그토록 비난하던 토건경제에 돈을 쓸 게 아니라, 코로나 양극화로 죽어가는 서민들을 위해 돈을 쓰라"고 지적했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr