기보, 안전보건경영시스템 인증 획득

자체 위험성평가 시스템 구축 등 인정

[아시아경제 김철현 기자] 기술보증기금(이사장 정윤모, 이하 기보)은 안전보건경영시스템 인증인 'KOSHA-MS'를 획득했다고 11일 밝혔다.

'KOSHA-MS'는 사업장에서 산업안전보건체계 구축을 위해 운영되는 시스템에 대해 한국산업안전보건공단이 산업안전보건법의 요구조건과 국제표준인 ISO45001의 장점을 반영한 기준으로 평가해 인증하는 최신 안전보건경영체계 인증제도다.

기보는 예방적 산업안전을 위해 안전보건 경영방침 선포, 자체 위험성평가 시스템인 'KIBO-RAS' 구축 등 일련의 산업안전보건 활동을 선제적으로 시행하고 있다. 제조업 등에 비해 비교적 산업재해 위험이 낮은 업무환경이지만 이번 인증 획득을 계기로 보다 안전한 일터 조성의 기반을 마련한 것으로 평가된다.

정윤모 기보 이사장은 "기보의 임직원뿐만 아니라 주요 고객인 중소벤처기업, 나아가서 일반 국민의 안전을 경영의 최우선 가치로 삼고 안전보건경영활동을 전개할 것"이라며 "앞으로도 체계적인 안전보건경영활동 뿐만 아니라 산업안전 환경개선을 위한 안전인프라보증 등을 통해 중소벤처기업의 안전경영 확산에도 앞장서겠다”고 말했다.

