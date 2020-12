393억 성남 'e-스포츠전용경기장' 설계 공모

[아시아경제(성남)=이영규 기자] 경기 성남시가 판교지역에 건립하는 'e-스포츠 전용 경기장' 설계작품 공모에 들어간다.

성남시는 이날 시 홈페이지를 통해 'e-스포츠 전용 경기장 건립공사 건축설계 공모' 내용을 공고했다.

e-스포츠 전용 경기장은 지난해 7월 경기도 공모사업 선정으로 확보한 도비 100억원을 포함해 모두 393억원의 사업비가 투입된다.

분당구 삼평동 판교1테크노밸리 내 환상어린이공원 6959㎡ 부지에 건물 전체면적 8500㎡ 규모로 오는 2023년 말 준공 예정이다.

400석 규모의 주 경기장과 50석 규모의 보조경기장으로 구성되며, 피시방, 스튜디오 등이 들어선다.

설계 방향은 e-스포츠 경기 외에 다양한 문화공간 구성, 충분한 시민 녹지공간 확보, 선수들의 독립적인 내ㆍ외부 공간과 동선 확보, 정체성과 상징성을 살린 e-스포츠 전용 경기장 외관 디자인 등이다.

시는 내년 3월 8일까지 설계도면과 설계도판을 받은 뒤 건축 분야 전문가 7명, e-스포츠 분야 전문가 2명 등 모두 9명의 심사위원단 평가로 설계작품을 선정해 내년 3월 31일 당선자를 발표한다.

시는 설계 공모 당선자에게 용역비 13억원과 기본 및 실시설계 우선 협상권을 준다.

전동억 시 아시아실리콘밸리담당관은 "혁신적이고 참신한 설계작품이 선정될 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr