美 FCC, "화웨이는 국가안보 위협‥차이나 텔레콤은 퇴출 대상"

만장일치로 화웨이에 대한 국가안보 위협 재고 요청 기각

화웨이와 ZTE 통신장비 교체 프로그램도 공개

中 최대 통신사 미국내 영업 차단 조치도 나서

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국 연방통신위원회(FCC)가 중국 최대 통신장비업체 화웨이가 미 국가안보에 위협이라고 결론 내렸다. 아울러 화웨이와 중싱통신(ZTE)의 장비를 미국 내 통신망에서 제거하고 차이나텔레콤의 미국 내 영업을 중단하려는 조치도 마련했다.

10일(현지시간) 미 언론에 따르면 FCC는 이날 표결을 통해 만장일치로 이같이 결정했다.

FCC는 이날 회의를 열고 화웨이가 미국 국가안보에 위협이라는 지난 6월 내려진 FCC 결정을 재고해 달라는 요청을 기각했다. FCC는 지난 6월 화웨이와 중싱통신(ZTE)을 미국의 국가안보에 위협을 가하는 기업으로 공식 지정했다.

이번 결정에 따라 미국 통신사들은 83억달러(약 9조원)에 달하는 정부 보조금을 이들 업체 장비 구매 등에 사용할 수 없게 됐다.

FCC는 또 미국 내 화웨이와 ZTE 네트워크 장비 철거를 위해 16억달러 규모의 비용을 보상하는 프로그램도 의회의 승인이 나는대로 시작하기로 했다.

FCC는 또 중국 최대 통신사인 차이나텔레콤의 미국 내 영업을 차단하기 위한 검토를 시작했다고 밝혔다.

아짓 파이 FCC 위원장은 "여러 미국 정부 기관들이 국가 안보 문제를 이유로 (차이나텔레콤에 대한) 퇴출을 권장했다"고 설명했다. 파이 위원장은 "차이나텔레콤이 통신 차단과 정보 제공 등 중국 정부의 요청에 따를 것이라는 중대한 우려가 있다"고 덧붙였다.

앞서 미 상원의원들은 지난해 정국 정부가 소유한 차이나텔레콤의 미국 내 통신사업 허가를 재검토해야 한다고 요구한 바 있다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr