광주보훈청, 제대군인 ‘소방산업기사 과정’ 수료

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주지방보훈청(청장 임성현) 제대군인지원센터는 지난 9일 위탁교육기관인 중앙소방안전학원에서 중장기복무 제대군인 10명에 대해 ‘소방(설비)산업기사 과정’ 올해 위탁교육 마지막 수료식을 가졌다고 10일 밝혔다.

이번 전문위탁교육은 지난 8월 19일부터 진행되었으며 교육비는 90% 국비로 지원됐다.

교육기관 선정은 지난해 말 공모를 통해, 제대군인의 선호도가 높고 취·창업에 도움이 되는 과정으로 대외 전문가 심사를 통해 선정했다.

광주보훈청은 내년 전문위탁교육 공모를 준비 중이며 이달 중 국가보훈처 홈페이지 및 제대군인지원센터 홈페이지에 공지할 예정이다.

한편 광주지방보훈청 제대군인지원센터는 5년 이상 국토방위의 임무를 성실히 수행하고 전역한 중장기복무 제대군인의 취업역량 강화를 위해 직업능력개발 교육비, 사이버연수원교육 등 다양한 교육을 국비로 실시하고 있다.

교육지원을 희망하는 제대군인은 홈페이지 또는 광주제대군인지원센터로 문의하면 된다.

