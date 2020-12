황교안 "공수처법 일방 처리는 국민에 대한 선전포고"

"文정권, 대한민국 민주주의에 대못 박아"

[아시아경제 임춘한 기자] 황교안 전 미래통합당 대표는 10일 고위공직자범죄수사처(공수처)법 통과에 대해 "공수처법 일방 처리는 대한민국 민주주의와 국민에 대한 선전포고"라고 비판했다.

황 전 대표는 이날 페이스북에서 "송곳으로 허벅지를 찌르는 심정으로 버텼지만 더 이상 참을 수 없어 글로 저항의 뜻을 전한다"며 이같이 말했다. 황 전 대표가 SNS에 글을 올린 것은 지난 4월 15일 총선 투표를 마치고 페이스북에 소회를 밝힌 이후 8개월 만이다.

황 전 대표는 "문재인 정권이 대한민국 민주주의에 뺄 수 없는 대못을 박고 있다"며 "지금 가만히 있는 것은 나라와 역사에 죄를 짓는 일"이라고 밝혔다. 이어 "지금은 야당이 할 수 있는 것이 거의 없다. 정말 안타깝고 국민께 송구하다"고 말했다.

황 전 대표는 "'국민의힘' 지도부와 모든 의원과 위원장, 그리고 당원까지 온 힘으로 저항해 주시길 바란다"며 "지금 당장은 막을 수 없더라도 국민이 정권의 폭주를 막고 민주주의를 회복시켜줄 것"이라고 강조했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr