광주상의, 제5기 광주고용전문가 아카데미 수료식 개최

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주상공회의소는 10일 김대중컨벤션센터에서 ‘제5기 광주고용전문가 아카데미 제7차 교육 및 수료식’을 개최했다고 밝혔다.

이날 수료식에는 지역 내 기초자치단체 일자리 담당, 지역대학 산학협력단 취업지원 담당, 기업지원 기관 및 기업 인사·노무 담당자 등 50여 명이 참석했다.

올해 6월부터 12월까지 7차례 진행된 아카데미에서는 일자리 정책 및 이슈, 우수 일자리 사업, 미래 유망직업과 인력양성 방안, 코로나 위기 이후 일자리 정책과 지역의 과제 등 최근 고용·노동 현안을 중심으로 한 다양한 주제로 커리큘럼을 구성 · 운영함으로써 참여자들로부터 큰 호응을 얻었다.

채화석 광주상의 전무이사는 “최근 산업 패러다임과 코로나19 등 경제환경 변화에 따라 고용·노동시장 또한 급변하고 있고, 이에 맞춰 미취업자를 위한 정책적 고용서비스는 지속적으로 증대되고 있는 만큼 지역 내 고용관계자들의 역량을 강화하는 고용아카데미의 중요성은 더욱 커지고 있다”면서 “앞으로도 참여자들과 더욱 활발히 소통하면서 수요자 중심의 교육과정을 만들어 가고, 서로 간에 정보를 공유하고 벤치마킹 할 수 있는 실질적 배움터가 될 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다”고 했다.

광주고용전문가 아카데미는 광주지방고용노동청과 광주광역시가 주관하는 광주지역혁신프로젝트 사업의 하나로, 고용노동시장 현황과 일자리 정책에 관한 이론적 학습과 사례 공유를 통해 고용전문가를 양성하고, 더 나은 고용서비스 제공으로 지역내 고용률을 제고하고자 기획됐다.

올해로 5년차를 맞이한 ‘광주고용전문가 아카데미’는 그동안 지역 내 고용전문가 300여 명이 과정을 수료, 고용전문가들의 역량강화 및 지역 고용활성화에 기여해왔다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr