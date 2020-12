'안전 제일' 경산시, 2020년도 '재난관리 평가' 행안부장관상

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 경산시는 행정안전부가 주관한 '2020년 재난관리평가'에서 우수 지방자치단체로 선정, 행정안전부장관 표창을 받았다고 10일 밝혔다.

행안부는 '재난 및 안전관리기본법'에 따라 2005년부터 모든 중앙부 및 지방자치단체 및 공공기관 등 재난관리책임기관을 대상으로 6개 분야 추진실적을 평가해 정부포상 또는 장관표창, 포상금 등을 수여한다.

올해 평가에서 경산시는 ▲재난안전분야 기관장 관심도 ▲재난안전분야 재정투자확대 ▲재난안전관리체계 구축 ▲재난관리담당자 역량 강화 ▲재난구호 인프라 확보 및 관리 ▲재난관리예방 교육훈련 및 홍보 등 여러 지표에서 골고루 좋은 점수를 받았다.

특히 경산경찰서와 협업, '여성친화도시 만들기 안전심포니 프로젝트'를 통해 5대 범죄 발생율을 2013년 1699건에서 2019년 1210건으로 28.7%를 감소시키는 효과를 거뒀다. 또 가스공사 대구경북지역본부와 재난대응 안전관리 MOU를 체결, 협력체계를 구축한 점도 높은 점수를 받는 데 일조했다는 게 경산시의 설명이다.

최영조 시장은 "앞으로도 시민들의 안전이 최우선이라는 사명감으로 당면한 코로나19 위기 극복을 위해 모든 역량을 집중해 시민중심의 안전제일도시를 건설하겠다"고 다짐했다.

