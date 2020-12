中, 크루즈 관광 재개

코로나19 이후 크루즈선 첫 운항지는 남중국해

곳곳에서 코로나19 전파 위험 경고음

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 중국이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 이후 11개월만에 크루즈 관광을 재개했다.

10일 중국 글로벌타임스에 따르면 크루즈선 난하이드림호는 전날 영유권 분쟁 지역인 남중국해 파라셀 군도(중국명 시사군도, 베트남명 호앙사군도)를 향해 출항했다.

4일 일정의 난하이드림호 크루즈 관광은 객실에 따라 1인당 요금이 4880∼2만6800위안(한화 81만∼446만원)이다.

글로벌 타임스는 12월 크루즈 상품의 예약이 대부분 찬 상태라고 전했다.

방역 차원에서 승객은 7일 이내에 발급받은 핵산검사 음성 증명 결과를 제출해야 한다. 중국의 코로나19 저위험 지역에서 온 사람만 탑승할 수 있으며 발열 체크도 받아야 한다.

우선 탑승객 정원의 50%까지만 수용했다가 2주 운영 후 문제가 없으면 이를 70%로 상향할 계획이다.

그러나 전세계에서 코로나19가 유행하고 있고 중국 곳곳에서도 산발적인 감염이이어지는 상황에서 전염병 전파 위험이 높은 크루즈 관광을 재개하는데 우려도 있다.

양잔추 우한대학 바이러스 연구소 교수는 "승객들이 한 배의 공용 공간에서 며칠 동안 생활하고 식사하기 때문에 감염이 발생하면 결과는 심각할 것이며 비극적일 수도 있다"고 우려했다.

왕젠민 중국사회과학원 관광연구소 연구원은 크루즈 산업이 코로나19로 큰 손실을 봤지만 사업을 완전히 재개하는 것을 서둘러서는 안 된다고 말했다.

