1000포기 김장 저소득층 전달

[아시아경제 호남취재본부 박기동 기자] 목포시가 주관하는 사랑의 김장 봉사 10일 오후 2시 김종식 시장이 봉사자들에게 감사의 인사를 하고 있다.

이번 김장 봉사는 10여 개의 봉사단체 100여 명이 모여 1000포기가 넘는 김장을 담가 지역 저소득층 가정에 전달한다.

호남취재본부 박기동 기자 kidpak75@asiae.co.kr