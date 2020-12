순천시, 송년음악회 ‘음악가들의 수다’ 온라인 공연 개최

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 순천시(시장 허석)는 오는 16일 19시 30분께부터 송년음악회 ‘음악가들의 수다’를 무관중으로 문화예술회관 대극장에서 개최하고 온라인으로 실황중계한다.

이번 공연은 한국인들이 가장 사랑하는 클래식 음악들로 꾸미는 화려한 무대와 클래식 음악계의 최고의 진행자이자 입담꾼들이 이끌어 가는 즐거운 무대를 선보일 예정으로, 코로나19 장기화로 지쳐있는 시민들을 위로하고 올해를 잘 마무리 하고 내년 새해 희망을 전하기 위해 기획되었다.

한국 지휘계의 차세대 선두주자 안두현, 드라마 <밀회>의 주인공 피아니스트 송영민, JTBC <팬텀싱어3> 베이스 구본수, 드라마 <브람스를 좋아하세요>에 출연한 14세 천재 바이올리니스트 고소현, 반도네온 연주자 고상지가 출연해 카르멘서곡, 로망스, 위풍당당행진곡, 아리랑랩소디, 라르고, 뮤지컬 미녀와 야수 OST 영원히, 크리스마스페스티벌 등을 연주하고 노래할 예정이다.

유튜브 ‘순천시문화예술회관 LIVE’를 통해 무료관람이 가능하며, 기타 궁금한 사항은 순천시 문화예술회관 홈페이지 또는 전화로 문의하면 된다.

