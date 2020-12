오세훈 "80년대 '독재타도' 외치던 청년들이 독재권력 호위무사 돼"

[아시아경제 이지은 기자] 오세훈 전 서울시장이 고위공직자범죄수사처(공수처) 법 개정안 통과에 대해 "80년대 독재타도를 외치던 청년들이 완장을 차고 독재권력의 호위무사가 되었다"며 비판했다.

오 전 시장은 10일 페이스북을 통해 "오늘은 '민주주의의 조종'이 울린 날"이라며 이같이 말했다.

그는 "이 법은 명백히 '문재인 처벌 방지법'"이라며 "검찰개혁이 그렇게 역사적 소명이라고 외치더니 결국 속내는 퇴임후 안전판이었다"고 말했다.

오 전 시장은 "공수처를 이렇게 정권 홍위병으로 만들 것이면, 검찰개혁은 왜 하며 공수처는 왜 만든단 말인가"라고 반문하며 "오늘은 왠지 프롤레타리아 독재, 북한 국가보위성이라는 단어가 자꾸 생각난다"고 비판했다.

그는 "영원히 은폐되는 부패와 실정은 없다"며 "노도와 같은 국민적 심판은 피하지 못한다. 쓰나미 앞에서 두손 벌려 버티려는 철부지 모습"이라고 지적했다.

