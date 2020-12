[인사] CJ그룹, 정기임원 승진자 명단

[아시아경제 이선애 기자] CJ그룹이 10일 CJ제일제당, CJ대한통운, CJ ENM 등 주요 계열사 CEO를 교체하고, 총 78명의 임원을 승진시키는 내용의 2021 정기 임원인사를 발표했다. 발령일자는 14일이다

다음은 CJ그룹 2021년도 정기 임원인사 승진자 명단이다

◆CJ주식회사

△부사장대우 김준현 이승화 이종화 김영수 이형준

△상무 황득수 한승아 송하경 임성철 옥진호

△상무대우 이종훈 최성준 신근섭 송재준 정수현 류호성 이경훈

△전문임원 상무대우 정혜경 권윤희

◆CJ제일제당

△부사장대우 김병규 김선강 신종환

△상무 이수희 박충일 GraceKim 이주은 최자은 이창용 정훈구 최해룡 신용욱 김정수 김대현

△상무대우 김숙진 배혜원 김주연 강남철 조승범 최연재 이형석 이상현 남기돈 주혜빈 안승준

이영표 이찬

△전문임원 상무대우 김태형

◆CJ대한통운

△부사장대우 최우석 윤상현

△상무 정근일 김치홍 이정국 민영학

△상무대우 도형준 이병헌 윤재승 강원석 이정현 임채현 한승완

◆CJ ENM

△총괄부사장 허민호

△부사장대우 이경후

△상무 박천규 이상무 박현 정명찬

△상무대우 박성재 박상연 이선영 서성호 박현행

◆CJ푸드빌

△부사장대우 김찬호

◆CJ올리브영

△상무대우 서정주

◆CJ프레시웨이

△상무대우 김진중 박성진

◆해외본사/지역본부

△부사장대우 이동박

△상무 안구철 임경일

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr