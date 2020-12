[아시아경제 박혜숙 기자] 인천 부평구 소속 공무원 1명이 10일 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진 판정을 받아 청사가 일시 폐쇄됐다.

확진 공무원은 부평구청 청사에서 근무해온 것으로 파악됐으며 감염 경로는 아직 확인되지 않았다. 방역 당국은 역학조사를 통해 구청 근무자 중 검사 대상 범위를 정할 계획이다.

부평구에서 확진 공무원이 나온 것은 이번이 4번째다. 앞서 지난 6월과 8월에 각각 소속 공무원 2명과 1명이 확진 판정을 받으면서 청사가 폐쇄됐다.

부평구 관계자는 "일단 확진 공무원과 같은 층에 근무하는 직원들을 대상으로 코로나19 검사를 진행할 계획"이라며 "구체적인 검사 인원은 확정되지 않았다"고 밝혔다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr