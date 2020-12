현대차, 2022년 레벨3 자율주행 양산차 생산…내년 OTA 기능 추가(속보)

[아시아경제 우수연 기자] 10일 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 190,500 전일대비 1,000 등락률 -0.52% 거래량 1,450,310 전일가 191,500 2020.12.10 14:26 장중(20분지연) 관련기사 현대차, 2025년까지 60.1조원 투자·車부문 영업이익률 8% 목표(속보)현대차, 2030년 수소연료전지 70만기 판매 목표(속보)현대차, 2040년 글로벌 전기차 점유율 8~10% 목표(속보) close CEO 인베스터데이

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr