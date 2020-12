미래에셋대우, DJSI·KCGS·서스틴베스트 ESG 경영성과 3관왕 달성

DJSI 월드지수 9년 연속 편입

KCGS·서스틴베스트 업계 최고 등급 획득

[아시아경제 송화정 기자] 미래에셋대우 미래에셋대우 006800 | 코스피 증권정보 현재가 10,000 전일대비 150 등락률 -1.48% 거래량 913,063 전일가 10,150 2020.12.10 11:45 장중(20분지연) 관련기사 미래에셋대우, '2020 아시아자본투자대상' 수상불확실성 해소에 연일 고점 높이는 미래에셋대우날개 단 증권株…연말까지 쭉 달리나 close 는 서스틴베스트에서 발표한 ‘2020년 환경·사회·지배구조(ESG) 등급평가’에서 증권사 중 최고 등급인 A등급을 획득했다고 10일 밝혔다.

미래에셋대우는 한국기업지배구조원(KCGS)이 발표한 2020년 상장기업의 ESG 평가에서 A등급, 다우존스 지속가능 경영(DJSI)월드 지수 9년 연속 선정, 서스틴베스트 섹터 내 순위 1위를 차지하며 ESG 경영성과 3관왕을 달성했다.

ESG는 환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance)의 약자로 기업의 사회적 책임 투자와 경영을 포괄하는 개념이다. 미래에셋대우는 환경 50점(섹터평균 13.46), 사회 58.50점(섹터평균 31.94), 지배구조 72.98점(섹터평균 57.71점)을 받아 증권업계 내 최고 등급인 A등급을 획득했다.

서스틴베스트는 국내 최대 규모의 사회책임투자(SRI) 전문 리서치 기관으로서 1000여개 기업의 ESG 관리 성과를 평가해 국내 연기금을 포함한 글로벌 사회책임투자펀드에 대한 자문서비스를 제공하는 국내의 대표적인 리서치 기관이다.

미래에셋대우 관계자는 "미래에셋대우의 ESG 경영이 공신력을 가진 기관으로부터 지속적으로 인정받아 영광스럽게 생각한다"며 "앞으로도 그룹의 전략에 따라 투자자들에게 높은 신뢰를 주며, 금융으로 사회에 기여하기 위해 최선을 다할 것"이라고 밝혔다.

