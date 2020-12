울진군, 해수부 '어촌뉴딜 사업'에 선정 … 84억 투입 '직산항' 특화 개발

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 울진군은 해양수산부의 '2021년도 어촌뉴딜 300사업'에 평해읍 직산항이 선정됐다고 9일 밝혔다.

'어촌뉴딜 300사업'은 낙후된 소규모 어촌의 항·포구 핵심자원을 활용한 어촌·어항 통합개발로, 지역 특성에 맞춘 개발을 통해 지역 경제에 활력을 불어넣는 프로젝트다.

지난 5월 해양수산부의 공모계획 발표 후 9월 최종공모에 전국 236곳이 신청했다. 시도평가, 서류ㆍ발표평가, 현장평가, 종합평가를 거쳐 지난 9일 최종 60개소의 항·포구가 선정됐다.

울진군은 확보된 사업비 84억원(국비 59억, 지방비 25억)을 투입, 2023년까지 어항시설정비, 지역특화사업, 관광·문화, 역량강화 사업을 지역주민과 함께 계획하고 추진해 나갈 계획이다.

전찬걸 군수는 "직산항 어촌뉴딜 300사업이 2019년 석호항, 2020년 울진항, 기성항과 더불어 최대의 시너지 효과를 낼 수 있도록 어촌체험과 해양레저관광의 잠재요소를 결합해 추진할 계획"이라며 "이번 사업을 발판 삼아 울진군이 어촌해양관광의 중심지로 성장할 것을 기대한다"고 반겼다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr