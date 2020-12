[아시아경제 임혜선 기자] 이마트24가 이달 말까지 마스크 20여종을 대상으로 긴급 할인 행사를 진행한다.

이마트24가 이번에 준비한 마스크는 덴탈 9종, 비말차단(KF-AD) 9종, KF94 4종 등 총 22종이다. 이 중 20종을 대상으로 1+1 행사를 진행하고, 이마트24 PL 민생 마스크 KF94(10입) 2종(블랙·화이트)은 5900원 파격가에 제공한다.

이번 행사에서는 2입부터 30입까지 다양한 소·대형마스크(소형 5종, 대형 17종)를 구매할 수 있다. 장당 가격으로 환산 시 덴탈·비말차단 마스크는 250원~480원대, KF94 마스크는 590~1000원대에 구매 가능하다.

이마트24 측은 "수도권 사회적 거리두기 2.5단계 격상으로 편의점에서 마스크를 구매하는 고객이 급증할 것으로 예상됨에 따라 이번 행사를 마련했다"고 설명했다.

