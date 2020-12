이재명 "코로나 확산 막기위해 선제적 선별검사 확대 필요"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 코로나19 확산을 막기 위해 선제적 선별검사를 확대해야 한다고 정부에 건의했다.

이 지사는 9일 오전 9시부터 정세균 국무총리 주재로 열린 코로나19 관련 중앙재난안전대책본부(중재본) 회의에 참석해 코로나19 감염확산 대응 방안을 논의한 뒤 이같이 제안했다.

이 지사는 또 정세균 총리와 함께 '경기도 홈케어시스템 운영단'을 찾아 경기도 코로나19 감염확산 대응 상황을 점검했다. 경기도 홈케어시스템은 코로나19 확진환자 급증에 따른 병상부족으로 발생할 수 있는 가정대기 확진자를 위한 가정건강관리서비스다.

홈케어시스템 운영단은 의사, 간호사, 공무원 등 18명으로 구성됐으며 오전 8시부터 밤 10시까지 운영된다.

확진 후 가정대기자의 건강 상태를 의료인이 1일 1회 전화를 통해 확인하고 상담한다. 이달 3일부터 2차 가동을 시작해 8일까지 923명을 관리했다. 8일 오후 5시 기준 운영단이 관리하는 인원은 294명이다.

이 지사는 "환자가 급증하기 때문에 중증환자용, 경증환자용 병실 생활치료센터가 있지만 일시에 수용이 불가능하다"며 "단계 간 흐름을 잘 통제할 수 있도록. 대기자 관리용 시스템을 만든 것"이라고 설명했다.

이어 "평소 관리를 하면서 증상별로 순위를 정하고 약간 더 상황이 나빠지면 의료진이 가정 방문을 통해서 진료를 하는 방법도 강구해야 하는 상황이 올 수도 있다"고 덧붙였다.

정 총리는 "의료진이 상시 연락이 될 수 있다는 생각을 갖는 것이 환자들에게 심리적 안정감을 주는 데 굉장히 도움이 될 것 같다"면서 "그런 차원에서 경기도에서 추진해 온 홈케어시스템이 굉장히 유효하다 판단된다. 잘 모델링을 해서 다른 지자체에도 활용할 수 있도록 해달라"고 당부했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr