동급생 14명이 여중생 집단폭행… 피해자 부모 靑 청원 올려

[아시아경제 김영은 기자] 세종시의 한 여중생이 동급생 14명으로부터 뺨을 맞고 라이터로 위협당하는 등 집단 폭행을 당했다는 신고가 접수돼 경찰이 수사 중이라고 밝혔다. 피해 학생의 부모는 "촉법소년이라 (경미한 처벌을 받을까 봐) 재판 결과가 아직 나오기 전 억울한 마음에 이 글을 올린다"면서 청와대 국민청원 게시판에 글을 올렸다.

지난 7일 청와대 국민청원 게시판에는 '여자중학교 1학년 동급생 집단 폭행구타사건'이라는 제목의 청원 글이 올라와 9일 오전 11시 기준 1만4천명 이상의 동의를 받았다.

국민청원 게시글을 올린 피해 학생 부모는 "폭행 주요 가담자 다섯 명이 돌아가면서 이유도 없이 (피해자의)얼굴을 때리고 정강이를 계속 발길질하고 바닥에 넘어뜨리는 행동을 수도 없이 반복했다"며 "추운 날씨에 점퍼를 벗기고 때렸다. 구타 장소를 이동할 때 입히고 이동하면 벗기고 때리고를 반복했다"고 주장했다.

이어 "폭행 당시 가해자들은 '머리카락을 다 뽑아주겠다'며 머리를 잡아당기는 행위, 침을 상체에 뱉는 행위, 라이터에 불을 켜서 들이대는 행위, 얼굴이 부었으니 먹고 있던 아이스크림을 주며 얼굴에 비비라고 시키는 행위 등을 했다"며 "14명의 무리 중 세 명이 폭행당하는 장면을 스마트폰으로 촬영하고 가해 학생들은 재미있다고 웃고 즐겼다"고도 말했다.

청원 내용에 따르면 가해 학생들은 피해 학생이 자신들을 험담했다는 이유로 폭행을 일삼았고, 피해 학생은 현재 전치 2주의 진단을 받고 정신과 치료를 받고 있는 것으로 알려졌다.

당시 폭행 현장을 목격한 행인의 신고를 받고 출동한 경찰은 정확한 사건 경위를 조사하고 있다. 경찰은 피해 학생에 대한 조사를 마치고 가해 학생들을 대상으로 사실관계를 확인할 예정이라고 전했다.

김영은 인턴기자 youngeun928@asiae.co.kr